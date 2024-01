Serfilippi interroga, Manocchi tuona

Sulla scuola Gentile, il leghista Luca Serfilippi ha presentato nel consiglio comunale di ieri sera una interrogazione orale urgente, ma la presidente Carla Cecchetelli non l’ha accolta suggerendo di riproporla per il prossimo consiglio che si terrà tra circa un mese. "E’ assurdo – commenta Serfilippi – che su un fatto così grave non venga riconosciuta l’urgenza di una risposta. Parliamo ore della pace nel mondo ma neanche 5 minuti di un fatto così grave. Le scuole di Fano sono al sicuro? Da mesi ci avevano promesso una ricognizione, ma non abbiamo visto nulla".

Sulla gravità di quanto accaduto nella scuola primaria è intervenuta anche la coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano, Loretta Manocchi, che ricorda come "non si sia verificato il distacco di una parte di intonaco, come sostenuto dal Comune, ma di un intero pannello fonoassorbente. Quello di martedì è l’epilogo di una situazione già segnalata nel mese di maggio". "Da 5 anni – aggiunge – la scuola è interessata da infiltrazioni di acqua piovana, tali da determinare in alcune aule estese chiazze bagnate nei soffitti, più cedimenti di parti di intonaco o di pannelli fonoassorbenti. La situazione era tale che delle aule sono state ricollocate in altri parti dell’edificio scolastico". E ancora: "Alcuni genitori a più riprese hanno dialogato, anche per iscritto, con il Comune e gli assessori Barbara Brunori e Samuele Mascarin, rappresentando forte preoccupazione. Poi l’amministrazione è intervenuta con lavori manutentivi sulla cui efficacia si è sempre dubitato e quanto accaduto martedì dimostra che l’intervento non era risolutivo. Il pannello, grazie all’assenza dell’alunno, è caduto su un banco vuotoma una parte è comunque finito addosso a un bambino seppur in maniera non grave, sfiorando la tragedia. Enorme lo spavento per i piccoli: alcuni lo hanno descritto come lo scoppio di una bomba". "Tutto ciò – conclude Manocchi – è gravissimo, così come è inaccettabile il tentativo dell’Amministrazione di minimizzare l’accaduto parlando di vizi occulti. Ma se sono anni che vengono denunciate le infiltrazioni e le muffe!".

an. mar.