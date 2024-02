Servizio civile. Opportunità col Csi

Opportunità di lavoro, ma anche di crescita personale per 4 ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni. E’ quella che offre il Csi Fano, per svolgere il Servizio Civile Universale. La domanda di iscrizione scade il 15 febbraio e, per candidarsi, è sufficiente collegarsi al sito del Focsiv dal quale si potrà compilare l’apposito form, specificando la volontà di esercitare il servizio con l’ente con sede a Fano. I 4 volontari selezionati avranno un rimborso mensile di 510 euro per 25 ore settimanali. 338 7525391