Sfida tra l’ex maresciallo e la vicesindaco. Turismo, sicurezza e ambiente le priorità

Punta sul rilancio del turismo e del settore del commercio il programma della lista civica "aMARE Gabicce", che ha scelto come candidato sindaco il maresciallo maggiore del Carabinieri, Michele Bencivenga. "Crediamo che su questi temi siano necessari degli interventi a 360 gradi – dice -. Oggi a Gabicce abbiamo tanti negozi sfitti e anche le associazioni di categoria ci hanno confermato che sono state chiuse tante attività ed imprese. Oggi è mancato il confronto anche con gli operatori commerciali ed è necessario intervenire subito. Prendiamo ad esempio la tassa di soggiorno: almeno un terzo degli introiti dovrebbero essere rinvestiti nel settore e ci si dovrebbe confrontare con gli albergatori su quali azioni andrebbero intraprese. Un’altra criticità sono i parcheggi, che sappiamo che a Gabicce è molto sentita".

Il maresciallo non poteva che porre l’accento anche sul tema della sicurezza: "Se diventerò sindaco sarà una tematica che seguirò personalmente. Pensiamo ai tanti negozi sfitti, che sono terreno fertile per la criminalità organizzata. In questo caso l’amministrazione potrebbe intervenire con un livellamento dell’Imu. Chi ha un locale sfitto non potrà pagare il 100% della quota Imu e l’amministrazione cercherà di capire quali sono le intenzioni di quel proprietario, magari mettendolo in contatto con le associazioni di categoria, per poter dare quel locale anche a dei giovani che vogliono aprire una nuova attività".

Poi il tema della sanità: "Oggi al distretto sanitario di Gabicce sono stati tolti tanti servizi, dall’ambulanza alla guardia medica, che sono presenti solo d’estate – dice -. Qui hanno tolto l’ambulatorio vaccinale, il servizio di rinnovo patenti e quello per gli invalidi civili. Aggiungo poi la necessità di valorizzare le associazioni di volontariato che fanno un servizio incredibile". E sul suo schieramento politico aggiunge: "Io voglio essere considerato il collante di diverse compagini politiche. La mia è una lista civica indipendente e ci tengo a ribadirlo. Contrariamente alla lista espressione di centrosinistra, se diventerò il nuovo sindaco di Gabicce, io partirò alla pari con tutti in una eventuale collaborazione, perché non dovrò rispondere a nessuna esigenza o richiesta di partito".

ali.mu.