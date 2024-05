Sguardi oltre la terra di mezzo. Tolkien e la Grande Guerra

Tutti conoscono John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), lo scrittore famoso per "Il Signore degli Anelli", "Il Silmarillion" e altri libri che hanno creato un fantastico mondo parallelo; con una memorabile trasposizione filmica il regista Peter Jackson ha poi reso planetaria la sua fama. Ma Tolkien, a ben guardare, non è un "semplice" autore fantasy. Si interessa al latino e all’esperanto, inventa per gioco sin da ragazzo linguaggi e alfabeti fantastici (ricordiamo l’elfico, che compare nei suoi romanzi), si interessa più tardi di antica lingua anglosassone, di filologia germanica e saghe norrene ma anche di letterature classiche.

Questi interessi culturali costituiscono l’ordito e la trama che reggono i suoi romanzi, nei quali confluiscono anche le sue personali esperienze di vita, dalla difficoltà di professarsi cattolico in un Paese ancora rigidamente (e patriotticamente) protestante, all’essersi trovato nella fornace della Grande guerra quando a 24 anni, nel 1916, è sottotenente alla Somme (dove di ufficiali subalterni, ricorderà più tardi, ne morivano a dozzine).

Dopo il conflitto Tolkien intraprende una carriera accademica che lo vede docente di Letteratura inglese alle università di Leeds e di Oxford, impegnato tra l’altro nella traduzione del Beowulf. A questo personaggio multiforme la Società pesarese di studi storici dedica tre lezioni, tenute da Pierluigi Cuccitto, tutte nella sala convegni di palazzo Ciacchi. La prima – domani alle 18 – si intitola "Gita a Mordor. Tolkien e la Grande guerra": sarà appunto dedicata all’esperienza di Tolkien nel conflitto mondiale, con le tragedie, le esitazioni e gli influssi che l’"inutile strage" ha poi avuto su tutta la sua produzione. Le altre conferenze seguiranno nei mercoledì 5 e 12 giugno, stessa sede e orario. Tutte le conversazioni saranno trasmesse nel canale Youtube della Società pesarese di studi storici, al link https://www.youtube.com/@societapesaresedistudistorici.

Pierluigi Cuccitto (Urbino 1981), scrittore e saggista, studioso e divulgatore delle opere di Tolkien tramite il blog "Migrantes of Middle Earth", membro dell’associazione culturale ‘Sentieri Tolkieniani’, è laureato in Beni culturali e Ricerca storica. Ha pubblicato la favola fantasy "Lo specchio e` oltre", i romanzi "Il ragazzo in ritardo", "Nande`ra. Il ragazzo della profezia" (2022), "I tre regni dell’odio" (2023) e, di recente, "Diario disprassico". Per la Società pesarese di studi storici nel 2023 ha curato una ricerca sull’esodo giuliano-dalmata nel Pesarese, che poi è diventata "Dall’Istria a Pesaro", nella collana Asterischi.