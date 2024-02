Show stellato al tartufo di Pergola. A Milano brilla la perla della terra

Sarà un vero e proprio show al tartufo quello in programma lunedì prossimo a Milano e che vedrà protagonista una delle eccellenze del nostro territorio: il tartufo di Pergola nella versione del nero pregiato. A questo prodotto sarà ispirata una ricetta che lo chef stellato Enrico Mazzaroni interpreterà: i maccheroncini di Campofilone Igp con brodo di yuzu, ragù bianco di cazole e, appunto, tartufo nero pregiato di Pergola, il tutto nel corso di una degustazione "fuori Bit" (Borsa italiana del turismo), nella sede meneghina dell’Aci (Automobile club d’Italia) curata da Ok Gastronomie di Borgo Massano, laboratorio con cucina del territorio. In abbinamento ci sarà il vino Cuprese Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore 2021 biologico della cantina Colonnara. "Il turismo esperienziale è un traino fortissimo per le Marche – dichiara Sabrina Santelli assessore al turismo del Comune di Pergola – e infatti siamo arrivati proprio qui a Milano alla presentazione della terza edizione delle “cento miglia del gusto delle terre del tartufo” insieme ad Aci, che ha visto già nelle due edizioni precedenti, centinaia di persone coinvolte con le loro auto d’epoca a scoprire il nostro territorio per gustare le Marche".

Filo conduttore della manifestazione sarà la presentazione meneghina della guida l’Italia del Tartufo curata da Gianluca Carrabs, una guida che unisce anche il nord e il sud delle Marche oltre a tante località italiane nel segno del tartufo. "Quando si parla di eccellenze delle Marche non può mancare il Piceno – dichiara Luigi Contisciani presidente del Bacino imbrifero del Tronto – da tempo con il Progetto Mete Picene lavoriamo a mettere a sistema un offerta che promuove cultura ed enogastronomia del territorio, avendo riscontri enormi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione anche con Consorzio di bonifica Marche, Comune di Pergola e Campofilone, Automobile Club Italia. Ci sarà la Proloco-Marche intenta con le sue massaie a cimentarsi nella preparazione dei Maccheroni di Campofilone Igp in diretta per gli ospiti.

Davide Eusebi