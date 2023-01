"Sì al biodigestore, ma con le compostiere"

Il sindaco Matteo Ricci, in vista delle prossime elezioni (europee), fa... i Conti con l’ambiente. O meglio, con un rimpasto di giunta, nomina assessore all’ambiente Maria Rosa Conti. A ben vedere il gruppo consiliare di Europa Verde-Verdi era l’unico di maggioranza, senza un assessore in giunta: ha cominciato a scalpitare, galvanizzato, se non altro, dai 2mila voti registrati in città dalla Conti alle ultime politiche – candidata nel listino plurinominale al Senato. Da settembre cosa è cambiato? "Ho ritenuto politicamente importante far entrare i Verdi in giunta comunale– ha detto Ricci – essendo (insieme a Sinistra Italiana) dalle ultime elezioni politiche, in Parlamento, all’opposizione del Governo Meloni". Tra l’ex assessore Heidi Morotti e Conti, a non sorpendersi del rimpasto è stata proprio Conti. "Vero, ma devo riconoscere al sindaco Ricci di aver avuto coraggio: non era scontato che facesse questo passo. Di conseguenza testimonio che il Pd riconosce la titolarità ad altri partiti alleati di portare avanti dei temi e di avere delle competenze specifiche, senza pensare, in modo autoreferenziale di poter fare tutto da solo. Inoltre dopo l’esito delle politiche, con 2mila voti raccolti in città, noi di Europa Verde - Verdi ce lo aspettavamo". Il vostro “scalpitare“ è emerso durante...