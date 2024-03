Si salva solo Tambone. Bluiett e Ford da film dell’orrore

Bamforth 5,5 Grande difficoltà a trovare tiri e rimpingua il bottino personale solamente a partita morta e cioè nella seconda parte del match quando Reggio aveva già toccato i 20 punti di vantaggio. Chiude con 2 su 2 da sotto 1 su 5 da fuori, con 6 su 7 nei liberi ed anche 5 rimbalzi.

McDuffie 6,5 Tanto in campo (33 minuti) ed anche uno dei più produttivi anche se in avvicinamento a canestro contro i lunghi di Reggio ha sbattuto spesso contro il muro: termina con 5 su 13 da sotto e con 2 su 2 da fuori. Buoni gli 8 rimbalzi. Ma predicava nel deserto.

Bluiett 4 Una storia da lasciare perdere perché sta in campo 12 minuti come un fantasma, sbagliando tiri anche con i piedi per terra. Per il resto encefalogramma piatto.

Visconti 5,5 Quando non sapeva più che pesci prendere, Sacchetti lo manda in campo nell’ultimo quarto sperando nel miracolo. Che naturalmente non è avvenuto: si sbatte Visconti anche in difesa ma nel tiro pesante segna 0 su 2, mentre da sotto chiude con 2 su 3.

Foreman 4 Serata al tiro negativo perché chiude con 1 su 4 da sotto e 0 su 5 da fuori. Chiude con 2 punti segnati ed ha anche 4 palle perse. Ma i giocatori di striscia, si leggeva una volta nei manuali di basket, comunque si tengono in campo. Perché non si sa mai. Ma sono punti di vista...

Ford 4 Come Bluiett, meglio lasciare perdere: 1 su 5 da sotto in 12 minuti.

Tambone 8 Il migliore in campo perché ha difeso, ha smazzato buone palle e si è fatto anche sentire in attacco: chiude con 1 su 1 da sotto e 2 su 4 da fuori.

Cinciarini 5 Serata no. Lontano da... Bologna. Chiude con 0 su 1 e 0 su 1. Parte seconda della gara vista dalla panca

Mazzola 6 Parte bene ma poi finisce anche lui nel marasma generale: finisce con con 0 su 2 e 1 su 3.

Totè 7 Peccato l’infortunio perché lo ha tolto dal campo dopo che aveva disputato i primi dieci molto buoni. Una assenza non da poco: i centri di Reggio sono andati a spasso: chiude con 4 su 7 al tiro.

m.g.