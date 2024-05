Si viaggia verso il tutto esaurito. Non accadeva dal derby col Fano

Stadio Benelli verso il tutto esaurito, un evento che non accadeva dal derby col Fano della stagione 2020-21, sempre in C. Pienone certo, almeno su sponda pesarese (2.500 posti). A ieri sera, restavano invenduti poco più di 200 biglietti di tribuna centrale, che potrebbero esaurirsi nella giornata di oggi. I tagliandi rimanenti sono acquistabili sul circuito Vivaticket e presso i punti vendita abilitati. I botteghini dello stadio rimarranno aperti fino all’orario della partita, e oltre. La prevendita del settore ospiti si è chiusa ieri sera alle 19 intorno a quota 300, dato eccezionale per una trasferta dei leopardiani. Per tutti l’invito a recarsi allo stadio con largo anticipo.

Se per la Recanatese è il primo playout, per la Vis è il secondo in Serie C, dopo quello vinto nel 2003-04 nel doppio confronto contro il Paternò. I biancorossi hanno disputato gli spareggi salvezza altre tre volte, in due casi con esito negativo.

In casa giallorossa mister Filippi sembra orientato a confermare l’undici vittorioso all’andata e usa con parole diverse gli stessi concetti di Stellone: ‘Veniamo da una settimana di passione, dobbiamo dare il 150 per cento, lottare con le unghie e con i denti e raccogliere finalmente qualcosa di buono’.

Precedenti. Quella di oggi sarà la sfida numero 30 tra Vis e Recanatese in campionato. Con la vittoria dell’andata leopardiani avanti 11 vittorie a 10, 8 i pareggi. Per la Vis anche il recente successo in Coppa Italia.

La squadra arbitrale. L’arbitro Perri di Roma 1 (assistenti Giuggioli di Grosseto e Cerilli di Latina, quarto uomo Ubaldi di Roma 1) sarà assistito al Var da Fourneau di Roma 1 e Di Ruolo di Castellammare di Stabia. In campo come all’andata 7 telecamere. I van dei varisti e sala regia saranno posizionati sul retro tribuna.