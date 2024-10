"Sicurezza, così non va": fuoco amico della Lega

"Più sicurezza in centro storico". E’ quanto chiede la Lega che per ottenere risultati concreti fa pressing sul suo sindaco Luca Serfilippi. Entrano in azione il gruppo consiliare leghista (Mario Alberto Rinaldi, Luca Antonioni, Camilla Ravagli, Davide Pieretti) e il segretario cittadino Alessandro Brandoni per invitare il sindaco Serfilippi, loro collega di partito, e la giunta di centro destra ad esercitare "un maggiore controllo in centro storico. Servono più pattugliamenti per allontanare spacciatori e balordi".

"Vogliamo alzare l’attenzione – chiarisce il segretario Brandoni – sulla sicurezza nel cuore della città e sull’uso della Polizia locale. In campagna elettorale si era detto di dotare gli agenti di taser e distanziatori, ancora non si è fatto nulla. Così come serve una migliore organizzazione del personale per garantire la presenza di pattuglie sulle strade". E ancora Brandoni: "Penso che i cittadini abbiano diritto di passeggiare tranquillamente in centro storico senza incontrare balordi e spacciatori".

Per il segretario leghista, da quando si è insediata la nuova giunta, "non è cambiato nulla al Pincio, alla Rocca Malatestiana e davanti alla Memo. Adesso si spaccia anche sul muretto davanti al comando della Polizia locale". Segretario e gruppo consiliare leghista dicono di farsi interpreti dei timori di residenti e commercianti "preoccupati per le situazioni di degrado che permangono in alcune zone del centro storico, anche alla luce di recenti episodi di cronaca. Serve un ‘cambio di passo’ nell’azione e nel coordinamento tra la Polizia locale e le altre forze dell’ordine. Ci avviciniamo al periodo delle feste natalizie, un momento fondamentale per la tenuta del commercio locale, in cui il centro storico deve essere fruibile senza patemi e senza dover assistere a scene di degrado e spaccio, attività che avviene tra l’altro in prossimità del comando della Polizia locale, della scuola Gandiglio e del palazzo comunale".

"Siamo sicuri – concludono consiglieri e segretario leghista – che l’amministrazione accoglierà la nostra richiesta e che intraprenderà al più presto le iniziative più opportune per superare questo disagio che permane da troppo tempo".

L’ultimo clamoroso episodio si è verificato a metà e riguarda un cinquantenne bloccato in centro storico mentre si aggirava con un machete appeso alla cintura dei pantaloni.

an. mar.