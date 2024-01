‘Sii Fiore’: alla San Giovanni il libro di Silvia Segnan

L’arte poetica si fonde con l’introspezione fotografica in "Sii Fiore", il libro di Silvia Segnan, pubblicato da Affinità Elettive Edizioni. Questa antologia, un viaggio delicato attraverso parole e immagini, sarà presentata a Pesaro, alla Biblioteca San Giovanni, oggi alle 17. L’appuntamento promette di essere un evento culturale di rilievo, arricchito da letture e videoproiezioni che immergeranno il pubblico nell’universo creativo dell’autrice. L’evento vede anche la partecipazione di Diego Mecenero, scrittore, giornalista e teologo, che contribuirà a svelare ulteriori sfaccettature dell’opera.

"Sii fiore, per rendere al mondo la parte migliore di te" è l’invito che Segnan estende ai suoi lettori. Con sensibilità e una palpabile passione per il mondo naturale, l’autrice esplora temi universali come l’amore, la sofferenza e la ricerca di significato nella vita quotidiana.