Simone Babbini rimarrà in carcere

Respinta l’istanza di scarcerazione per Simone Babbini, il 38enne di Fermignano accusato di tentato omicidio per aver aggredito, il 16 ottobre scorso, il titolare del Conad Superstore di Fermignano Matteo Bastianelli. All’inizio della settimana scorsa l’avvocato Salvatore Asole dello studio “Asole Mango“ di Fermignano aveva depositato al tribunale di Urbino una richiesta per poterlo far uscire dal carcere o, in subordine, di poter beneficiare dei domiciliari. Resterà quindi nel penitenziario di Villa Fastiggi il 38enne che 5 mesi fa aveva tentato di investire Matteo Bastianelli, 47 anni e padre di due figli, mentre stava andando al lavoro. Lo ha anche colpito, violentemente, con quattordici martellate alla schiena per poi cercare di gettarlo nel fiume. Lo aveva salvato un netturbino che lo ha aiutato a sfuggire alla violenza. Per Simone Babbini, che successivamente si era dato alla fuga, sono subito arrivate le manette da parte dei carabinieri.

a. ma.