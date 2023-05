S’inaugura la piazza del Municipio

Il Comune di Vallefoglia ha intitolato il piazzale davanti al nuovo palazzo municipale di Montecchio. Si chiamerà Piazza del Municipio e verrà inaugurata il 2 giugno. La costruzione della sede comunale ha infatti coinvolto anche lo spiazzo antistante. L’ampia piazza è stata dotata di 9 panchine, 20 giochi d’acqua al centro e i 17 punti luce la renderanno luminosa e accogliente anche di sera, con 130 nuovi parcheggi. Situata in un punto strategico, potrà ospitare le diverse iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. In occasione della sua inaugurazione, che coincide con la Festa della Repubblica, sarà organizzato un grande evento. Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 in via Alfredino Rampi 4. Il sindaco Palmiro Ucchielli accoglierà i cittadini e darà inizio alla festa con la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnato dal corpo bandistico "G. Santi" di Colbordolo.

Lu.Ard.