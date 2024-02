Sirene siciliane per Tambone

La voce è sempre più insistente: Tambone avrebbe ricevuto un’offerta importante per trasferirsi a Trapani, che sta dominando il girone Ovest della serie A2 (ha perso appena una partita finora), ma in casa Vuelle cadono dalle nuvole: "Lo so adesso da voi, chiederò direttamente al giocatore" ha detto ieri Sacchetti durante la sua conferenza stampa. Al capitano biancorosso una proposta dalla Sicilia era già arrivata la scorsa estate, evidentemente gli Sharks sono convinti che Matteo sia il giocatore giusto per loro, visto che sono tornati all’attacco. E non gli mancano le disponibilità economiche per pagare un buy-out con l’avvento del nuovo proprietario. Ora bisogna vedere se l’idea piace a Tambo, perché senza la volontà del giocatore ovviamente non si inizia nemmeno a parlare. Privarsi del capitano durante la stagione non è bellissimo, bisogna essere sinceri, ma dipende se questo "sacrificio" può servire per arrivare all’acquisto di un altro americano nel ruolo di 2-1, dove i problemi non sono stati risolti nonostante i vari cambiamenti nel pacchetto esterni.