Slitta ancora l’addio a Luca Rulli

Ancora da fissare i funerali di Luca Rulli, operaio di 59 anni morto tra venerdì e sabato nello schianto auto moto verificatosi sulla statale Adriatica, a Fosso Sejore. E’ in programma per questa mattina all’ospedale di Pesaro l’autopsia disposta dalla Procura per chiarire la dinamica dell’incidente che ha strappato alla vita un uomo di grande talento per il canto lirico e ha privato il Coro del Teatro della Fortuna di uno dei suoi tenori più bravi. Dopo l’esame potrà arrivare il nulla osta per la sepoltura.