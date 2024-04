Smartsytem, domani a Belluno il secondo atto. Capitan Raffa: "Il pubblico è l’uomo in più"

La Smartsytem vince davanti al suo pubblico garauno della semifinale promozione per l’A2 contro Belluno. "E’ molto bello iniziare una serie di semifinale playoff così – analizza il capitano Raffa -, ci dà morale, in casa la battuta, il muro e la difesa funzionano sempre bene. Poi abbiamo il pubblico che è il settimo uomo, anche domenica il Palas Allende era pieno".

Domani alle 19 si gioca a Belluno garadue: "Si ricomincia da capo – continua il libero fanese -, nei playoff ogni gara è a sé, conta solo vincere, andiamo in un campo molto difficile, c’è un grande pubblico, dobbiamo essere bravi a resettare, andremo là per provare a chiudere, così possiamo avere una settimana di riposo prima della finale". Inteviene anche l’mpv di gara uno Maletto: "Contro Belluno l’mvp è la squadra non io – sottolinea Maletto -, quando batti bene, si lavora meglio a muro, domenica ha funzionato. La tattica che avevamo preparato era questa, il palazzetto ci ha aiutato, abbiamo avuto un tifo spettacolare, tutti ci hanno sostenuto". Ed ora testa al ritorno: "Andare a Belluno avanti 1 a 0 è molto importante – continua Maletto -, essere in vantaggio di questa serie è fondamentale, andare a giocare là non sarà affatto semplice. E’ un campo caldo. Ma proveremo a dare il massimo per portare la serie sul 2 a 0 e chiudere subito la contesa". Chiude il diesse biancorosso Brunetti: "Abbiamo giocato una partita perfetta, abbiamo giocato benissimo – commenta Brunetti -, tatticamente sono stati seguiti i dettami degli allenatori, i ragazzi sono stati bravi. Ma ora predico calma e attenzione. Non abbiamo ancora fatto niente. Abbiamo solo conquistato il diritto di giocarsi eventuale bella in casa domenica 5 maggio". Sugli avversari: "Fuori casa perdiamo un po’ di punti di riferimento e Belluno vorrà portarci a garatre. Loro giocheranno il tutto per tutto. E’ una squadra forte. Domenica ha giocato un po’ sottotono. Dobbiamo aspettarci una reazione".

Beatrice Terenzi