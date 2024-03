“Sogni con me“ arriva il balletto

“Sogni con me”, balletto in due atti su musiche di Čajkovskij, che andrà in scena il prossimo 3 aprile alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro, è un evento portato in scena dagli studenti del liceo Marconi, in collaborazione con il Comune di Pesaro e con l’Amat. Lo spettacolo è un evento anche perché coinvolgerà un corpo di ballo composto da un centinaio di danzatori , allievi del coreutico accompagnati dalla Filarmonica Rossini, diretta dal Maestro Antonio D’Antonio.

Affrettarsi: i biglietti vanno a ruba.