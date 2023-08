Solidarietà coi fondi raccolti per la morte di Sylvain

xBuone azioni generano buone azioni: l’Auser Pantano ha consegnato sette buoni spesa ad altrettante associazioni della città. A seguito della prematura scomparsa di Sylvain Palazzi (foto sotto), 47 anni, i familiari hanno deciso di devolvere all’Associazione Auser Pantano, di cui sono soci, parte delle offerte ricevute durante la commemorazione. Un gesto sentito e tanto apprezzato da Auser Pantano, che ha cercato di trasformare questa donazione nata dal dolore in un’occasione di solidarietà. Infatti nel pomeriggio di giovedì 3 agosto presso la Caffetteria del Borgo, in largo Rosolino Pilo, Ezio Bracco, presidente dell’associazione, insieme a Manuela Bono, moglie di Sylvain, ha consegnato sette buoni spesa ad altrettanti enti e associazioni: Servizio politiche sociali del Comune di Pesaro, Caritas Pesaro, Associazione Bambini in Ospedale-Abio Pesaro, Ce.i.s. Pesaro-Centro Italiano di Solidarietà, Casa Leonardo- Aias di Pesaro, Fondazione Cetacea Riccione, Associazione Isaia Volontari nel carcere di Pesaro. Davvero orgoglioso Ezio Bracco: "È stato un momento emozionante, da tanto dolore è nato il desiderio di farsi prossimi all’altro, di abbracciarsi forte e di lasciare un segno significativo l’uno nella vita dell’altro".

l. d.