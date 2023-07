Sollevatore per i disabili in piscina

Una piscina inclusiva, che non si ferma davanti alle avversità, come il caro bollette, né davanti alle disabilità: allo Sport Village, infatti, oggi ci sarà l’aperitivo di ringraziamento da parte del presidente Andrea Sebastianelli per il nuovo sollevatore disabili, acquistato grazie all’aiuto del Comune, della Fondazione Filippo Fattori, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Malatestiana e BCC di Pesaro: "L’aperitivo è volto proprio a ringraziare queste persone – spiega Sebastianelli – poiché senza di loro non sarebbe stato possibile l’acquisto di una strumentazione tanto importante per l’inclusione. Avevamo un sollevatore fisso, che purtroppo ci si era rotto. Ora, grazie ad una raccolta fondi, ci siamo potuti permettere un sollevatore elettrico, che consentirà anche lo spostamento in più aree della piscina e non solo nella 25 metri. Il nostro ringraziamento inizierà alle 18, con la festa di fine anno dei settori giovanili di nuoto e nuoto sincronizzato, mentre alle 19 ci sarà l’aperitivo con le autorità e i nostri sponsor".

"Per noi è un grande regalo, perché ci rende quasi liberi – spiega Giorgia Righi, costretta su una sedia a rotelle –. Delle volte le persone con disabilità si vergognano di andare in piscina, perché bisogna essere sollevati come dei ‘sacchi di patate’, ma grazie a questo sollevatore possiamo farcela da soli, è dignitoso e liberatorio. È fondamentale, perché il nuoto è uno degli sport più consigliati per i disabili. Stare seduti in carrozzina tutto il giorno, infatti, può provocare problemi all’apparato circolatorio e respiratorio. Sarebbe essenziale che ogni impianto avesse almeno un sollevatore e trovo assurdo che molte piscine diano tanta importanza alla disabilità, ma che poi, a conti fatti, non abbiano gli strumenti adatti per noi. Questa è una battaglia che voglio portare avanti".

