Sondaggio sui concorrenti, Serfilippi sfida tutti

Proprio nelle ore cruciali della trattativa tra centrosinistra e I Progressisti per Fano 2050, spunta un nuovo sondaggio sui candidati sindaci e il livello di gradimento dell’attuale amministrazione comunale. Il sondaggio ha cominciato a circolare iri mattina con l’evidente obiettivo di misurare il peso elettorale dei potenziali sindaci. I risultati si sapranno nei prossimi giorni.

Nel documento ci sono tutti i nomi fin qui circolati: da Luca Serfilippi e Giuseppe De Leo per il centrodestra, a quelli degli assessori della giunta Seri che si sono candidati alle primarie (Etienn Lucarelli, Cristian Fanesi, Samuele Mascarin e Cora Fattori). Ricompare anche il nome dell’ex sottosegretaria del Pd, Francesca Puglisi, indicata non come candidata del Partito democratico ma dell’area M5S/Progressisti, stessa dicitura riportata sotto il nome della consigliera regionale Marta Ruggeri. Impossibile avere la certezza su chi abbia commissionato l’indagine anche se qualcuno ipotizza che la matrice sia di centrosinistra.

Agli elettori non solo viene chiesto se conoscono i singoli candidati "anche solo per sentito dire" ma di indicare a chi darebbero il loro voto in caso di ballottaggio. Inoltre tutti i candidati del centrosinistra e dei Progressisti sono messi a confronto con Serfilippi dando per scontato che sia il consigliere regionale della Lega il candidato sindaco del centrodestra. Nel sondaggio si chiede agli elettori anche se a Fano sia migliorata, uguale o peggiorata la qualità della vita negli ultimi cinque anni, un giudizio sull’operato dell’Amministrazione comunale e del sindaco Massimo Seri, a quale schieramento darebbero il loro voto, di indicare almeno 3 caratteristiche del futuro sindaco e a quali candidati sindaci hanno votato nel 2019.

E mentre nel centrosinistra a monopolizzare la notizia è l’adesione di Azione all’alleanza de I Progressisti per Fano 2050, il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc) ancora non chiude la trattativa su Serfilippi. A fare resistenza è soprattutto Forza Italia, con la proposta della candidatura di Stefano Aguzzi, a cui si aggiunge l’incognita di Giuseppe De Leo, candidato sindaco dell’area civica. Sembra che l’ex direttore generale del Comune non abbia neppure preso in considerazione la proposta di ricoprire il ruolo di vice sindaco in una eventuale giunta di centrodestra. "La mia risposta – afferma – è ‘no’ nel modo più assoluto. Senza intesa programmatica non si può parlare né di alleanze né di sindaci e comunque per ricoprire il ruolo di primo cittadino servono competenza, solidità, conoscenza della normative e capacità di mediare".

Anna Marchetti