"Sotto lo stesso cielo" va in Europa Il musical "Sotto lo stesso cielo" del liceo Marconi di Pesaro, che parla di integrazione e migrazioni, sta facendo il giro d'Europa. Dopo le tappe in Italia, sarà a Madrid, Colonia, Dusseldorf, Francoforte e Bruxelles. Il Comitato 3 ottobre ha adottato lo spettacolo per promuovere la cultura dell'accoglienza.