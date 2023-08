Sottomonte, multa dopo la cena "Ma quali sono i criteri?"

Prima un aperitivo allo Chalet, poi una cena a bagni Helios (entrambi Sottomonte) e per concludere un verbale per aver parcheggiato la macchina in divieto di sosta ma senza che ci fosse specificato l’importo della multa e, pare, senza alcun segnale di divieto posto nei dintorni della zona dove la macchina era stata parcheggiata.

A protestare per una contravvenzione che pare essere ingiusta, è Michele P. che racconta la disavventura del figlio avvenuta lo scorso giovedì 24 agosto: "Si è recato intorno le 18.30 a prendere un aperitivo ai bagni Chalet, poi ha cenato ai bagni Helios ma quando ha terminato la cena si è trovato un bel verbale per divieto di sosta sulla macchina parecheggiata Sottomonte, dove tra l’altro non era neppure indicato l’importo da pagare – scrive Michele P. –. Ora mi chiedo il criterio, o meglio ancora, l’articolo del codice della strada, per cui a certe ore si può parcheggiare in ogni ordine e grado ed in altre ore no. Sicuramente in queste condizioni non andremo mai più ai bagni Sottomonte, tantomeno a mangiare in quei locali che si trovano in quella zona, per non rischiare di prendere delle multe senza alcun criterio. Sarebbero graditi - continua - dei chiarimenti da parte dell’amministrazione cmunale su come e quando sia possibile, oppure no, parcheggiare in tali zone".

g.m