Spostare la Provincia all’ex Megas?. I 5 Stelle rilanciano: "Meglio la vecchia Osca"

Se il sindaco Maurizio Gambini propone di trasformare l’ex sede Megas di Urbino nel nuovo palazzo della Provincia di Pesaro e Urbino il Movimento 5 Stelle rilancia e raddoppia: Canavaccio nella ex Osca. Quel che rimane dell’industria di prefabbricati, solo in parte di bonificata, è al centro di progetti su carta ma di fatto è di proprietà del Comune di Urbino. Esattamente come lo scheletro al Sasso, tra artigiani, fabbriche e deposito dei bus, che un tempo avrebbe dovuto ospitate gli uffici della società di servizi.

"Dov’è finita la tanto decantata capacità imprenditoriale di Gambini nel caso del rudere ex Megas? Lo scheletro di cemento armato sotto gli occhi di tutti rappresenta il fallimento della politica gambiniana – esclama Roberto Balduini, capolista della lista dei Cinque stelle in appoggio alla colazione “La città che verrà“ di Federico Scaramucci –. Il rudere, ricordiamolo, già pagato due volte dai cittadini: la prima volta per la costruzione dello scheletro, la seconda volta nel 2014 quando il neo sindaco Gambini l’acquistò ad una cifra esorbitante, come permuta di azioni di Marche Multiservizi, con la promessa di risistemarlo. E dopo 10 anni di nulla, ora chiede ai contribuenti di sborsare per la terza volta altri soldi. Siamo completamente contrari. Il Sasso non è, come sostiene Gambini baricentrico e, sopratutto, inadatto ad ospitare la nuova sede di questo ente".

Secondo Roberto Balduini ci sarebbe, poco più in là in linea d’area, una soluzione più fattiva sia per gli spazi che dal punto di vista logistico ovvero la ex Osca. "Canavaccio è facilmente raggiungibile anche da tutti quei cittadini che gravitano nella Valle del Metauro. Un luogo, l’ex Osca, che veramente potrebbe essere rivitalizzato da un centro che ospiti gli uffici provinciali con i suoi dipendenti, e una sala, quella per il Consiglio provinciale, polifunzionale, da utilizzare anche come centro di aggregazione e auditorium, in grado di ospitare sia concerti che opere teatrali".

Questa della sala polifunzionale nella vecchia fabbrica sarebbe anche il perno centrale che accomuna, come progetto, tutte le liste di centrosinistra. Bisognerà vedere se i fondi Pnrr per i quali è in graduatoria il sito che prevedono, tra l’altro, l’Archivio della città (con anche l’Archivio di Stato) saranno eventualmente convertibili in altri progetti se finanziati.

Il sindaco il progetto per la sede della Provincia nell’ex Megas lo ha già pronto, con immagini che simulano il risultato finale, ed è presente nel materiale comunicativo della campagna elettorale.

Francesco Pierucci