Spunta una lista progressista e occhieggia a Marta Ruggeri

Nasce "Ribella", il nuovo simbolo della Fano progressista che mette insieme "ambiente, diritti, lavoro". Il manifesto, che da oggi pubblicizza in città il nuovo simbolo, sintetizza i punti fondamentali di un progetto politico che punta a tenere insieme la sinistra, gli ambientalisti e le forze sociali: "Fano. Riparte dal valore e dai diritti delle persone. Ridisegna una città più verde e sostenibile. Ricrea un lavoro più sicuro e dignitoso". Tra i promotori ci sarebbero il Circolo Gramsci, Bene Comune, il Coordinamento 2050, nato a livello nazionale per dialogare con M5S, e lo stesso Movimento 5 Stelle e l’iniziativa avrebbe già raccolto la simpatia di alcuni consiglieri comunali, anche del Pd.

L’obiettivo di "Ribella" è quello di "impedire lo scivolamento a destra della città" e rilanciare il dibattito politico partendo dai contenuti e non dai candidati sindaci. Anche se Fano "Ribella" sembra costruita su misura per sostenere una candidatura a sindaco femminile come quella della consigliera regionale di M5S Marta Ruggeri. Il nuovo progetto politico, che sarà presentato pubblicamente nei prossimi giorni, è destinato ad imprimere una accelerazione ad un centrosinistra diviso e poco proiettato verso le elezioni del 2024.

an.mar.