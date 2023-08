Spuntano tre bombe Già fatte brillare

Il territorio che fu teatro della Linea Gotica, non finisce di restituire in superficie ordigni bellici. È successo anche in un campo di Cartoceto, dove sono riemerse tre bombe: due inglesi e una americana. Si è trattato di bombe (foto) di artiglieria terrestre, lunghe circa 40 centimetri, forse abbandonate durante le operazioni di avanzamento del fronte. Gli artificieri di Bologna le hanno portate in una cava e poi fatte brillare ieri mattina, alla presenza dei Carabinieri, della polizia municipale e di una autoambulanza della Croce Rossa di Urbino.