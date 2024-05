Stagione di prosa, arriva la platea “allargata“

di Claudio Salvi

"Due palchi per una sola grande platea". Il vicesindaco Daniele Vimini definisce così la collaborazione tra i comuni di Pesaro e Fano (nella triangolazione con Amat), che darà vita per il terzo anno consecutivo a due grandi stagioni di prosa. Un’utile operazione che permetterà di evitare inutili sovrapposizioni e, anzi, di poter seguire entrambi i cartelloni disegnati come sempre all’insegna della grande qualità.

Quello di Pesaro è stato presentato ieri mentre quello di Fano (presente anche Catia Amati presidente della Fondazione Teatro della Fortuna), mercoledì prossimo. Da ottobre 2024 ad aprile la Stagione Capitale del Teatro Rossini propone un’esperienza diversificata per generi e arti della scena, a un viaggio denso di emozioni tra 9 spettacoli in abbonamento e 2 progetti speciali, per un totale di 41 appuntamenti.

A presentarli il direttore di Amat, Gilberto Santini che parla di "vastità di sguardo" così come di "equilibrio tra divertimento, emozioni, riflessione".

L’apertura della stagione, (10 ottobre) col regista Andrea Baracco che porta in scena uno spettacolo forte: Mephisto. Romanzo di una carriera, dal libro più famoso di Klaus Mann. Spazio al musical dal 7 al 10 novembre con l’applauditissimo Grease della Compagnia della Rancia con la regìa di Saverio Marconi, in scena al termine di una residenza di riallestimento. Si intitola Re Chicchinella l’ultimo spettacolo di Emma Dante in scena al Teatro Rossini dal 19 al 22 dicembre con ben 16 attori sul palco. Dopo il successo dello scorso anno tornano Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, che firma anche la regìa, con Ti sposo ma non troppo andrà in scena dal 9 al 12 gennaio commedia dal mood romantico. Dal 30 gennaio al 2 febbraio il grande regista tedesco Peter Stein dirige Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno in Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Cechov, tornando ad uno dei suoi autori di riferimento. Sarà poi la volta di Lungo viaggio verso la notte, arriva in scena dal 20 al 23 febbraio con Gabriele Lavia, che firma anche la regìa, e Federica Di Martino. Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza che arriva a Pesaro dal 6 al 9 marzo. In scena anche Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che, dopo il grande successo di Ci vuole orecchio, si divertono in Quando un musicista ride, dal 20 al 23 marzo. La conclusione della stagione dal 3 al 6 aprile è con Casanova, nuovo lavoro del regista Premio Ubu 2021 per la miglior regìa Fabio Condemi, regista nato a Ferrara ma vissuto prima a Sassocorvaro e poi a Pesaro che porta in scena (cast in via di definizione) un lavoro tratto dalle memorie autobiografiche del pensatore e filosofo veneziano Giacomo Casanova.

Due progetti speciali arricchiscono la proposta per il pubblico. Glauco Mauri, uno dei più grandi artisti teatrali italiani, porta in scena alla chiesa dell’Annunziata dal 19 al 22 settembre De Profundis di Oscar Wilde. Il 29 novembre al Rossini Alessandro Baricco salirà sul palco insieme a tre musicisti – Cesare Picco, Nicola Tescari, Roberto Tarasco – per leggere e “suonare“ 7 capitoli del suo ultimo libro, Abel, definito dal suo autore un western metafisico. Abel Concerto – questo il titolo dello spettacolo – è uno degli eventi con cui la Scuola Holden festeggia, nel 2024, i suoi primi 30 anni di vita, con il coordinamento musicale di Gloria Campaner. Il prezzo degli abbonamenti rimane invariato.