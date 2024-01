Stagione teatrale al via a Pergola. Biglietti disponibili

E’ iniziato il conto alla rovescia per il primo dei quattro appuntamenti al Teatro Angel Dal Foco di Pergola che rientrano in ‘Teatri d’Autore’, la stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino, e i biglietti sono già disponibili per tutti gli spettacoli. Una rassegna, ‘Teatri d’Autore’, organizzata da Amat con i comuni interessati e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Marche e della Provincia, che coinvolge anche in questo 2024 otto teatri, di cui ben quattro della vallata del Cesano, fra i quali quello pergolese. Dove il via scatterà il 2 febbraio, quando andrà in scena ‘Ionica’ di Alfonso Russi e Alessandro Sesti, con musiche dal vivo di Debora Contini, Federico Passaro e Federico Pedini. Il 29 febbraio, poi, sarà la volta de ‘Lo sparo’, con Francesco Brunori, Giacomo Tarsi (che è anche il regista) ed Elena Tonelli. Il 19 marzo andrà in scena lo spettacolo di Simone Cristicchi, dal titolo ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’; mentre il 18 aprile, arriverà nella città alto cesanense Pino Petruzzelli con il suo ‘Storie di uomini e di vini, io sono il mio lavoro’. I biglietti per i singoli spettacoli e i pochi abbonamenti rimasti, sono in vendita al Museo Dei Bronzi Dorati di Pergola (tel. 0721.734090); alla biglietteria Tipico.tips di via Rossini 41 a Pesaro (0721 34121); al Teatro Rossini di Piazza Lazzarini a Pesaro (0721 387621); al Teatro della Fortuna di Fano (0721 800750); allo Iat di San Costanzo (0721 1799060) e online su vivatiket.it.

s.fr.