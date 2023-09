Stampa digitale a Pesaro: corso a numero chiuso per la digital fabrication

E’ stato presentato l’altro ieri in Provincia il corso formazione "Digital fabrication. Elementi di modellazione solida e stampa 3d" organizzato dall’Unione Montana del Catria e Nerone. Il corso avrà un numero chiuso di 20-25 partecipanti, per una durata di circa 50 ore. La parte teorica si svolgerà nel Comune di Cagli, per quella pratica ci si trasferirà nel Comune di Apecchio con esercitazioni su stampanti 3D a filamento e a resina. "La conoscenza teorica di queste tecnologie può rappresentare una grande occasione professionale per chi opera già in ambito produttivo e tecnologico – ha affermato il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci – oppure stimolare un semplice interesse di base per successivi approfondimenti a fini lavorativi. La platea è ampia: i diplomati negli istituti tecnici industriali o istituti professionali, il personale addetto a funzioni tecniche digitali di piccole imprese artigianali, i titolari delle aziende che intendono esplorare le possibilità di migrare verso la digitalizzazione. Ma anche gli appassionati delle nuove tecnologie, gli aspiranti creatori di startup tecnologiche e tutti quelli che operano nel campo della manifattura". Nella sala Pierangeli presenti anche il coordinatore del corso Giampiero Pisciolini, il responsabile dell’area territoriale di Urbino di Confartigianato Vittorio Peli e il rappresentante della Confapi Giulio Dini. "È una grande occasione per il territorio – ha commentato a margine il presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone Alberto Alessandri –. Si aumenta l’efficienza del processo produttivo con la creazione di prototipi e pezzi finiti, personalizzati in modo rapido. Così si riducono anche i tempi di attesa per i fornitori".

"È un percorso all’avanguardia – ha sottolineato il presidente Giuseppe Paolini – che coinvolgerà tutte le Alte Marche e i territori limitrofi su temi innovativi. Ringraziamo l’Unione Montana del Catria e Nerone per questa proposta che sostiene la competitività delle nostre imprese artigiane". Le iscrizioni al corso chiuderanno mercoledì 20 settembre.