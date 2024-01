Stanley Cup, ’Maid’ e l’essenza che sa di neve

L’anno si apre sparkling. Gasato. Effervescente. Come l’acqua insomma. Secondo alcune previsioni il feticcio di questo 2024, a meno di 72 ore dal suo inizio, parrebbe essere una borraccia. Non di quelle classiche, eh. Le abbiamo viste, straviste e riviste: sono 10 anni che accompagnano la svolta ecologica della nostra quotidianità. Ma, oltre ad averle acquistate, le abbiamo usate come si deve? Senza riempirle con l’acqua delle bottiglie in plastica ma facendo re-fill da rubinetti potabili o al massimo dai ‘boccioni’ di minerale. Torniamo a loro perché dopo la classica sono arrivate quelle che grazie a un aroma odoroso nel boccaglio permettevano di rendere più gustosa, appunto tramite l’odorato, il gusto dell’acqua. Una cosa un po’ strana (per me) e abbastanza costosa, ma sono opinioni. Dopo tutta questa litania, quest’anno il vero trend sarebbe l’upgrade: la borraccia della americana Stanley Cup. Come riporta il sito Sold Out Service Italy queste tazze con cannuccia sarebbero arrivate a popolare anche i siti di resale dove, solitamente, si trovano accessori moda. In alcuni store a stelle e strisce invece non se ne potrebbero acquistare più di due. Il successo non arriverebbe solo per la loro estetica o praticità, ma anche per un video su TikTok dove da un’auto in fiamme la porta bevande ne sarebbe uscita illesa.

Eccoci al libro. Gli ultimi giorni del 2023 ne ho letto uno, un vero diario, che ho trovato molto ispirante. Un best seller da cui Netflix ha realizzato una serie, edito in Italia da Tea Libri, ’Maid. Donna delle pulizie’ di Stephanie Land. Ve lo consiglio. Primo profumo di questo 2024? Il freddo non arriva allora spruzziamoci un’essenza che sappia di neve con ginepro, cipresso, vetiver, limone e muschio bianco.

#FashionissimoCarlino