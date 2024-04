Statua di Pavarotti a Pesaro: folla in piazza per l’inaugurazione

Pesaro 27 aprile 2024 - Una grande cerchio umano, piazza bloccata alle 19 quando è stato tolto il telo bianco-rosso con sotto la statua in bronzo di Luciano Pavarotti. Presenti a questa inaugurazione la moglie Nicoletta Mantovani e le figlie Cristina e Giuliana, quest'ultima emozionatissima. Accanto il regista e scenografo Pierluigi Pizzi, quindi il sindaco della città Matteo Ricci, il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini e quindi da Modena anche il vicesindaco Gianpietro Cavazza.

La statua che è stata eseguita dalla bottega del veronese Albano Poli è stata posizionata davanti al teatro Rossini che il tenorissimo inaugurò dopo una chiusura lunga 14 anni con un concerto nel 1980. Presente anche una pesarese particolare a quel concerto e cioè Renata Tebaldi, un'altra delle grandi star della musica lirica, fra l'altro pesarese.

Un legame antico quello di Pavarotti con Pesaro perché il tenore iniziò a frequentare la città nei primi anni Sessanta con le figlie ancora piccole e la prima moglie Adua. Nicoletta Mantovani nel suo intervento ha voluto ricordare il forte legame che Pavarotti aveva con questa città e con i suoi abitanti: "qui stava bene, in relax e per lui oggi sarebbe stato un giorno speciale. Grazie per questo omaggio”.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha voluto ricordare la figura di Pavarotti quando si recò lo scorso anno ad Hollywood per la stella nella strada degli artisti: “Tutti si fermavano e tutti lo conoscevo, la sua era una popolarità planetaria e noi abbiamo avuto la fortuna di essere la sua seconda città. Pesaro da oggi sarà ancora più forte grazie anche alla sua immagine. La villa dove ha passato per tantissimi anni le sue vacanze, sulle pendici del parco San Bartolo ed affacciata sul mare, è rimasta in eredità alle figlie ed è la sede di manifestazioni legate alla musica lirica”.