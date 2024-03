Stop barriere architettoniche. Ecco il Piano

Ad oggi, per risolvere le criticità emerse nel Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Peba, occorrerebbero 60 milioni di euro. Il dato è emerso dall’accurata analisi commissionata dal Comune di Pesaro, su spinta e coordinazione della presidenza del Consiglio comunale all’Università politecnica delle Marche. Durante il Consiglio comunale, il presidente Marco Perugini, ha illustrato i risultati ottenuti grazie al contributo delle commissioni consiliari, della rete di associazioni del terzo settore, di Piattaforma solidale e alla Garante per i diritti delle persone con disabilità. Il documento è stato approvato all’unanimità da tutte le forze politiche visto l’alto valore sociale e impegnerà l’amministrazione nel trovare soluzione alle criticità evidenziate. Queste non sono poche: al momento sono 45 gli assi prioritari di intervento; 33 gli edifici con difficoltà da eliminare; 58 vie con problemi di accessibilità di vario grado e 56 tra incroci e rotatorie su cui agire per garantire l’autonomia delle persone con disabilità.