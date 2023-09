Storie e memoria viva Montecalvo si svela

Dopo il grande successo dell’edizione di “MarcheStorie 2022“, l’amministrazione Comunale e la Proloco di Montecalvo in Foglia hanno deciso di dare seguito all’evento proponendo la prima edizione di "Mo’ che storia: il Borgo di Montecalvo in Foglia si racconta", con tre serate di festa, dove il piccolo borgo si anima svelando le sue origini e le sue tradizioni, con l’intento di vivificare e tramandarne le memorie.

Dopo le prove generali aperte di ieri, oggi le vie del borgo si trasformano in palcoscenico e gli spettatori forniti di radiocuffie assisteranno allo spettacolo itinerante comico-drammatico “La Torre che danza“ del Ctu Cesare Questa. Lo spettacolo sarà ripetuto oggi e domani alle 19 e alle 21,15 (è gradita la prenotazione delle cuffie gratuite al 333 1225040).

Domenica, invece, in piazza Municipio alle ore 18 Michele Pagliaroni interpreterà testi di Italo Mancini, Ferriero Corbucci e Gino Girolomoni. Grazie al prezioso lavoro dei volontari della Proloco, l’area verde del Campo sportivo ospiterà la tradizionale Aia dell’era contadina con laboratori ed esposizioni di oggetti in vimini tradizionali dell’associazione Salicevivo, il tombolo, il legno e la bambola di pezza “la Pupazza“. La partecipazione ai laboratori è gratuita per grandi e piccini.

Oggi e domani l’Aia si animerà con musica antica e moderna, balli tradizionali e contemporanei: questa sera sul palco Petra Musicalbox con la partecipazione di Fabrizio Guidi e domenica il cantautore Giorgio “Comelinchiostro“ Bravi e Tomas di “Viva el Ball“. Dalle ore 19 apertura stand gastronomici.

Andrea Angelini