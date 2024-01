Storie e personaggi a confronto. Si può votare fino al 10 marzo

La corsa è iniziata. Ieri abbiamo pubblicato per la prima volta i nomi dei venti candidati al ‘Cittadino dell’anno’, la nostra iniziativa che mette in vetrina le storie di persone che si sono messi in luce nel corso del 2023. Storie diversissime fra loro, come quelle che presentiamo oggi con le prime due interviste: da un lato Marco Andreani, biologo pesarese designato alla presidenza dell’Efi, la Federazione europea di immunogenetica; dall’altro una giovanissima sportiva, Valentina Marra, che ha trovato nel pugilato la sua passione. Pubblicheremo nelle prossime settimane le interviste degli altri candidati, ma ora tocca a voi lettori: il vincitore sarà infatti definito sulla base del numero di tagliandi che ognuno dei candidati avrà ricevuto. E dunque non resta che accumulare il maggior numero di coupon, compilarli e farli pervenire alla nostra redazione entro il 10 marzo.