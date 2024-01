Storie e personaggi a confronto. Votate il vostro preferito

Cos’hanno in comune il biologo Marco Andreani e il 32enne Gianalberto Collini Mochi Zamperoli? Probabilmente niente, tranne il fatto di essere insieme tra i venti candidati del ‘Cittadino dell’anno’. Ed è anche questo il bello della nostra iniziativa: unire personaggi diverisissimi tra loro, le cui storie hanno comunque lasciato un segno nella nostra comunità, nei rispettivi settori. E allora ecco altre due interviste, dopo quelle pubblicate ieri ed ecco per la terza volta il coupon che dovete utilizzare per votare il vostro candidato preferito.

C’è molto tempo, perché i tagliandi compilati dovranno pervenire alla nostra redazione entro il 10 marzo. Ma non c’è da perdere tempo perché ne serviranno molti di coupon, come dimostrato dalle edizioni passate. Come ogni anno (tranne purtroppo quelli segnati dal Covid) chiuderemo l’iniziativa con una festa pubblica nella quale proclameremo i vincitori.