Strada Carloni: senso unico alternato

Ultime settimane di lavori per la circonvallazione di Muraglia, "infrastruttura strategica per la città perché realizzata anche per raggiungere l’ospedale di via Lombroso e che consegneremo il 6 aprile con l’inaugurazione e l’intitolazione a Berlinguer" ricorda il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Per consentire i prossimi step ad "Amplia Infrastructures", ovvero la ditta a cui Società Autostrade SpA ha affidato l’intervento, il Comune ha previsto l’ordinanza

che impone il senso unico alternato in strada Carloni, nel tratto compreso tra il numero civico 12 e via dei Condotti. Il provvedimento

indica anche il restringimento

della carreggiata e il limite dei 30 chilometri orari ed è valido 24 ore su 24 fino all’intera giornata di sabato 9 marzo. Insomma, un’altra settimana nel corso delal quale bisognerà far fronte a qualche disagio.