Strade, meglio l’Anas: "In 5 anni tanti interventi. Ora, più circonvallazioni"

Nell’ottobre del 2018 la Regione Marche – c’era Ceriscioli – formalizzò il passaggio di 150 chilometri di strade regionali, provinciali e comunali allo Stato. Cos’è cambiato in questi 5 anni? "Tanto", risponde Andrea Biancani (foto), vicepresidente del Consiglio regionale e tra i principali sostenitori dell’accordo tra Regione e Anas. "E in meglio", aggiunge. "Ammontano ad oltre 12 milioni di euro i lavori fatti da Anas nel 2023 tra cui Montelabbatese per 1,7 milioni di euro, Fogliense 4 milioni e Urbinate 1 milione. In generale, grazie all’accordo con Anas, in 5 anni sono stati superati i 70 milioni di investimenti".

Entrando nel dettaglio, "per la Montelabbatese (tratto tra Pesaro e Morciola), il cui rifacimento è quasi del tutto completato, sono stati realizzati interventi per 1,7 milioni. Sulla Fogliense, completamente rimessa a nuovo, sono stati investiti 4 milioni sul tratto Montecchio-Lunano. Lavori appaltati anche sulla Urbinate per 1 milione, tra Morciola e Urbino, e sulla 424 della Val Cesano per 4,5 milioni, destinati al tratto Marotta-Pergola-Cagli. Sono inoltre terminati i lavori finanziati per la Metaurense, 1,5 milioni, nel tratto Fermignano-Sant’Angelo in Vado, e proseguono gli interventi lungo la Flaminia, tra il Furlo e la Contessa, e nell’Apecchiese. Ringrazio Anas – conclude Biancani –, ma ora è il momento di guardare avanti e di liberare i centri abitati dal traffico pesante, progettando e realizzando delle circonvallazioni. La Regione cosa fa?"