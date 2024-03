Su il sipario su gara podistica di solidarietà per l’autismo e sulla ’Spaghettata’

Sono state presentate la 76esima edizione de ‘La Spaghettata’ (in programma per il 7 aprile) e la sesta ‘Omphalos Half Marathon’, gara podistica di solidarietà per l’autismo, che si disputerà la domenica successiva. Entrambe sono organizzate grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio: Avis Mondolfo Marotta, Associazione Omphalos Autismo e Famiglie, Avis Mondolfo Bikers, Asd Caraffa Sport&Run e Comitato locale Croce Rossa. Negli stand de ‘La Spaghettata’, che come detto si svolgerà il 7 aprile, a farla da padroni saranno, naturalmente, gli spaghetti con ‘il sugo di tonno e alici alla mondolfese’, iscritto dal 2018 tra i prodotti tipici regionali. Nella stessa giornata sono previste una serie d’iniziative sportive, secondo il format orami consolidato che unisce la buona gastronomia e alcune discipline outdoor al fine di supportare progetti sociali e di solidarietà. Dalla Piazza del Comune partirà alle 9 la ‘Cicloturistica Valle dei Tufi’, organizzata da Avis Mondolfo Bikers, che si snoderà su due differenti percorsi: uno di 41 e l’atro di 25 chilometri. Alle 10, dalla stessa piazza, scatterà la ‘Camminata per la Vita’ griffata Avis Mondolfo Marotta che prevede un tragitto di 6 e uno di 11 km. Domenica 14 l’appuntamento sarà, invece, in Piazza Borroni, dove alle 9,30 partirà la ‘Omphalos Half Marathon’, con la possibilità per i runner di scegliere fra tre diversi prove: la mezza maratona ufficiale Fidal di 21,097 Km, la gara competitiva Avis Ten di 10,050 km e la corsa/camminata non competitiva.

s.fr.