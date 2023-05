"Su quella rotatoria si rischia grosso" L’Udc suona la carica ai residenti

Dopo viale Cairoli, un altro sit-in in città. E’ quello previsto stamattina alle 10, a Cuccurano, per denunciare la pericolosità della rotatoria di via Moriconi. L’iniziativa è dell’Udc che, raccogliendo le preoccupazioni dei residenti, da tempo sollecita "l’intervento dell’Amministrazione comunale per rimuovere – spiega Stefano Pollegioni – le condizioni di pericolo di quella strada di proprietà comunale e già più volte denunciato". La prima segnalazione al Comune da parte cittadini, attraverso una mail risalente al 24 luglio 2020, ma in quella occasione fu risposto che la strada era di proprietà di Società autostrade. Il 9 maggio del 2022 Udc ha fatto una nuova segnalazione al sindaco Massimo Seri e, per conoscenza al prefetto di Pesaro e Urbino, alla quale è seguito solo il silenzio.

Pollegioni fa presente che da maggio 2022 ha avviato un confronto prima con il Comune e poi con Società autostrade per l’Italia e che nell’ottobre 2022 la strada extra urbana di categoria C è stata collaudata e assegnata al Comune. Nell’aprile di quest’anno della vicenda si è parlato consiglio comunale attraverso un interrogazione di Fd’I e poi è stato istituito un tavolo tecnico al quale ha partecipato Udc. "Tavolo nel quale – ricorda Pollegioni – i tecnici comunali e l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori hanno assunto una serie di impegni sulla rotatoria, sulla mancanza degli attraversamenti a raso e sull’assenza di un percorso ciclo pedonale in sicurezza. Ad oggi non sappiamo se si sia mosso qualcosa. Nel frattempo, purtroppo, si sono verificati piccoli sinistri fino a quello con conseguenze piuttosto serie di pochi giorni fa, a causa di un incidente stradale non di poco conto, che possiamo dire quindi già annunciato. Servono subito risposte concrete".

an. mar.