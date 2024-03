Successi per il Club Scherma Pesaro, bronzo europeo per Antonio Roman Gai e podio per Ludovico Monti

Splendidi risultati per i ragazzi grandi e piccoli del Club Scherma Pesaro nello scorso weekend. A Zagabria si è svolta la prova di Under23 del Circuito Europeo a cui Antonio Roman Gai è stato ammesso per via del uso alto ranking nazionale. Ottima la prestazione di Antonio che è riuscito a salire sul podio ottenendo una splendida medaglia di bronzo. Gara di alto livello, sin dai gironi eliminatori, completata con un percorso netto di vittorie fino alla semifinale dove ha ceduto al poi vincitore della gara. Risultato di spessore, visto che erano presente tutte le nazionali Under23 europee.

E se i grandi ottengono podi, non si può dire il contrario per i piccoli. Infatti Ludovico Monti, classe 2013, ha ottenuto un ottimo secondo posto nel Trofeo del Gran Ducato e un 3° posto nella classifica accorpata con i più grandi. Grande soddisfazione da parte della dirigenza della società schermistica con sede, in via delle Rondini, nel quartiere Ledimar. Gli atleti del club pesarese saranno a Lucca il prossimo fine settimana per le prove nazionali Giovani ed Assoluti di Fioretto.

