’Sulla rotta dei trabaccoli’ 42 barche. Rinasce la voglia di Pesaro-Pola

Ben 42 barche al via della 38ª edizione della regata "Sulla Rotta dei Trabaccoli", la tradizionale manifestazione velica da Pesaro a Pola. La novità, già introdotta un anno fa, è la manche unica partita appunto ieri pomeriggio dal porto di Pesaro. C’erano anche due imbarcazioni croate, ‘Matejuska’ dello skipper Damir Novina e ‘Buri’ dello skipper Robert Salic. Fra le italiane, quella arrivata da più lontano è ‘Chimera’ che concorre per l’Assonautica Ferrara. Dal medio Adriatico le provenienze sono le più disparate, a testimonianza di un rinato interesse: barche da Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Porto Recanati, Porto Civitanova, ma anche da Cattolica, Viserba e Cesenatico, oltre naturalmente, alle pesaresi. Nonostante il meteo non fortunato, i regatanti sono partiti senza pioggia. Terminata la gara, il 4 maggio ci sarà anche la classica ‘Pulska’ - la regata fra le isole - giunta alla 63ª edizione. E a proposito di storia, quest’anno Pesaro ha ospitato un’imbarcazione dal grande fascino: la Tartana arrivata da Pola ha calamitato l’attenzione e suscitato simpatia grazie all’equipaggio di Livio Jelcic che ha ospitato a bordo chiunque volesse visitare questa barca che ha quasi un secolo di vita. "Grazie per l’accoglienza - ha detto il comandante -, il prossimo anno torneremo con una goletta appena acquistata che abbiamo intenzione di ristrutturare". Buon vento!