"Superficialità nella fusione delle scuole"

La fusione degli istituti comprensivi ’Volponi’ e ’Pascoli’ divide più che mai. Dopo l’intervento del vice sindaco della città ducale Marianna Vetri, pubblicato ieri, ora interviene Massimo Guidi. Il segretario provinciale di Azione e già assessore e vice sindaco dice: "E’ l’ulteriore prova di come un tema così delicato, quale è quello della riorganizzazione scolastica e che vede coinvolti l’IC Paolo Volponi e l’IC Pascoli, sia stato affrontato e gestito dall’Amministrazione comunale con una certa superficialità, evidenziando anche incompetenza da parte dell’assessore alle politiche educative. La Giunta comunale ha deliberato la fusione dei due Istituti comprensivi allo scadere dei tempi previsti per legge senza aver attivato con anticipo un percorso di coinvolgimento delle due istituzioni scolastiche e dei genitori degli alunni. Così come la mancata richiesta ed acquisizione, prima della delibera della Giunta comunale, delle deliberazioni degli organi collegiali dei due Istituti coinvolti dalla proposta di fusione. Nel suo intervento Vetri afferma che il nuovo Istituto nato dalla fusione, secondo la delibera, avrà la doppia denominazione, precisando anche che Pascoli sarà il primo dei due nomi "per ragioni cronologiche e di fondazione delle scuole e alfabetiche". Continua dicendo che "l’Istituto dovrebbe avere sede in Piano Santa Lucia 11", attuale sede della Pascoli. Questa affermazioni non solo sono improprie, ma anche molto inopportune visto che la stessa è insegnante della Pascoli - prosegue Guidi. Tra l’altro risultano smentite dal Decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale in merito alle variazioni della rete scolastica regionale a decorrere dal 1 settembre 2024. Nel documento è prevista la fusione di Pascoli e Volponi con la nascita del nuovo Istituto comprensivo Volponi-Pascoli di Urbino, codice meccanografico PSCIS837002, sede dirigenza alla Volponi".

fra. pier.