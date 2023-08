Sviluppo rurale sostenibile A Mondolfo assegnata la ’Spiga verde 2023’

Il Comune di Mondolfo è l’unico della provincia di Pesaro e Urbino, e fra i 72 in tutto lo Stivale, ad aver ottenuto la ‘Spiga verde 2023’, che la FEE (Fee-Foudation for Environmental Education) Italia, quella della ‘Bandiera Blu’, attribuisce alle località che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. "Una conferma, questa, per l’agro mondolfese – evidenzia una nota dell’amministrazione -, che valorizza un percorso composto da una serie di indicatori da soddisfare, al quale tutti i comuni possono liberamente aderire. L’iter procedurale che ha visto la ‘Spiga verde’ anche per il nostro territorio è certificato ISO 9001-2015 e le candidature sono state esaminate da una commissione di valutazione composta da rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, da quello del turismo, del Cnr, dell’Arma dei Carabinieri e di Confagricoltura". I parametri presi in esame sono in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di sostenibilità. "Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di confermare questo risultato – afferma l’assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile, Filomena Tiritiello -, frutto di un intenso lavoro di squadra. Sviluppo sostenibile e corretto uso del suolo, con aspetti che incrociano alcuni dei parametri delle Bandiere Blu, come la funzionalità degli impianti di depurazione, sono alla base di questo ennesimo riconoscimento".

s.fr.