Tavullia che tris, Real Metauro non si ferma, Filottrano pari

FILOTTRANESE

1

MONTEMARCIANO

1

FILOTTRANESE: Strappini N., Farotti, Perna, Capomagi (45’ st Paesani), Gasparini, Candidi, Tarabelli, Corneli, Storani, Maccioni (34’ st Costarelli), Nicoletti Pini (18’ st Grassi). All. Strappini M.

MONTEMARCIANO: Fabrizzi, Marchesini, Lucci, Sanviti (35’ st Passeggio), Carboni, Giancamilli, Gramazio (27’ st Lucci), Gorini, Pellonara (24’ st Moschini), Magini (38’ st Zoppi), Rossi. All. Caccia

Arbitro: Ballarò di Pesaro

Reti: 10’ st Pellonara, 30’ st Grassi

Note: espulso al 32’ st Tarabelli.

FILOTTRANO

Finisce in pari tra Filottranese e Montemarciano. Partita intensa, spigolosa, che si anima fin dai primi minuti. Passa in vantaggio il Montemarciano con Pellonara, con un bel destro. La Filottranese trova il pari grazie al subentrato Grassi alla mezz’ora. Padroni di casa al 32’ rimangono in 10 per l’espulsione di Tarabelli. Il Montemarciano vorrebbe approfittare, Rossi e Zoppi non fanno male ai locali.