Teatro, da giovedì. Virginia Raffaele in scena al “Rossini“

Sarà un divertimento all’insegna dell’intelligenza quello che porterà Virginia Raffaele al teatro Rossini da giovedì fino a domenica. Lo spettacolo si intitola “Samusà2 ed è diretto da Federico Tiezzi con la presenza sul palco degli attori di circo Fabio Nicolini, Bastian Von Marttens, Luca Lugari e Davide Visintini della Compagnia Quattrox4.

Fresca del successo del recente show su Rai Uno e dopo anni particolarmente intensi di televisione, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo completamente nuovo. Il racconto di “Samusà“ si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui si è svolta la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. Ad arricchire l’impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia.

"Sono nata e cresciuta dentro un luna park – racconta l’attrice –, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti".

Informazioni: Teatro Rossini 0721 387620.

Inizio spettacoli giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.