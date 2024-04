"Teatro in cammino" con Bartolucci

Basta un semplice "C’era una volta" e tutto si riempie di magia, voci, gesti: questo è "Teatro in Cammino". Organizzato dall’associazione ambientalista Lupus in Fabula, si ripropone questo nuovo appuntamento in cui attori, interpreti della nostra realtà territoriale, accompagneranno gli escursionisti lungo i sentieri dell’immediato entroterra, raccontando storie che si interfacciano con la natura il paesaggio. Il ritiro è previsto per oggi alle 15.15, alla chiesetta di Villa Ugolini, a Monteciccardo. Da lì, prenderà poi il via la camminata che porterà gli escursionisti amanti della storia fino alla cima del monte Marino, con vista straordinaria. A narrare le storie l’attore Fabrizio Bartolucci, docente all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Verranno proposte letture tratte dalle fiabe marchigiane, raccolte da Italo Calvino e Marcello Verdenelli.