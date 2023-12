Teatro, su il sipario: ecco la stagione

Riapre il Teatro Bramante. L’annuncio è stato fatto nel suggestivo ridotto “Gassman“, alla presenza del sindaco Marco Ciccolini, di Alice Lombardelli responsabile settore cultura e turismo del Comune, di Daniela Rimei, di Amat e diversi abbonati. "È un momento molto atteso, dopo i mesi di chiusura dovuti ai lavori di efficientamento energetico che hanno comportato il cambiamento di tutti gli infissi e la sostituzione della vecchia caldaia. Ora riconsegnamo alla città una struttura più accogliente, pronta per la nuova stagione teatrale".

Daniela Rimei di Amat presenta Teatri d’autore, il calendario di prosa del 2024: "La programmazione punta sulla qualità dell’offerta, all’attenzione al territorio e alla valorizzazione dei suoi talenti – afferma – c’è una gran voglia di riappropriasi degi spazi della cultura e di riallacciare i fili della memoria". Si parte il 25 gennaio con Il rovescio della luce. La storia svelata nelle storie della nostra terra un racconto epistolare tra padre e figlio sullo sfondo di episodi della II Guerra Mondiale legati al territorio come il bombardamento di Urbania, di cui ricorre l’80° anniversario.

Si prosegue il 1° febbraio con L’ultima eredità di e con Oscar De Summa, la storia di un uomo che torna al paese natìo per salutare il padre morente e affronta un viaggio emotivo di ritorno ai luoghi dell’infanzia; il 5 marzo spazio a Matthias Martelli, giovane talento di Urbino, con il suo Dante, tra le fiamme e le stelle. Il 16 marzo è la volta di Le volpi, spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giorgio Colangeli, reduce dal successo di C’è ancora domani di Paola Cortellesi: una pièce in cui protagonista è la provincia italiana e le sue dinamiche di potere.

Ultimo appuntamento il 6 aprile con Tra queste Pagine: Lear della Compagnia della Rancia, la storia di un uomo isolatosi dalla vita sociale, dopo che figlio lo ha allontanato e trova rifugio tra le pagine del Re Lear di Shakespeare, l’ultimo regalo del figlio. Il 25 febbraio torna l’imperdibile appuntamento della rassegna dedicata ai più piccoli Andar per fiabe, quest’anno dedicato a Pinocchio. "Una stagione ambiziosa, dopo la grande partecipazione del 2022, si percepisce la vicinanza di Amat alla città di Urbania e al suo teatro", dichiara Alice Lombardelli. Nicola Tallarini, consigliere alla cultura continua: "Grazie anche a Il Palchettone protagonista della nostra tradizione teatrale, che porta in scena questi giorni uno spettacolo in tre repliche già tutto esaurito a cui seguiranno lo spettacolo del Centro Studi Danza l’Etoile e i concerti dell’Istituto Della Rovere, del Coro Polifonico Durantino e della Banda Cittadina".

Valentina Damiani