TeatroCust2000, una lunga storia. Giornate di incontri e spettacoli

Tre giornate per celebrare i 40 anni (e oltre) di TeatroCust2000. Nata nel 1980, l’associazione urbinate, che si occupa prevalentemente di ricerca sulla nuova drammaturgia e formazione dell’attore, festeggerà tale traguardo tra il 25 e il 27 gennaio nel foyer di Teatro Sanzio, con ospiti, esposizioni, spettacoli e un omaggio a Paolo Volponi, in un evento dal titolo “Passaggi d’Om Bre“.

Ciascuno dei tre momenti si svolgerà dalle 17,30 alle 19,30: il primo sarà aperto dal sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, e vedrà la partecipazione di Lella Mazzoli, direttrice del Festival del giornalismo culturale, e dei soci fondatori di Teatrocust2000, Donatella Marchi, Gualtiero De Santi e Anna Fiaccarini (che è anche curatrice del progetto di archivio online), accompagnati da storici collaboratori come Serafina Baldeschi (costumista e scenografa), Mariolina Coppola (attrice), Stella Mei (aiuto-regia) e Antonella Vento (cantante), per raccontare il lavoro svolto dall’associazione. Ci sarà poi una performance di Donatella Marchi e Claudio Compagnucci che metterà a fuoco il “Dialogo della Luna con il Calcolatore“, tratto dalle pagine de “Le mosche del capitale“ di Volponi, e fungerà anche da anteprima delle celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore. A seguire, Manuel Lorenzetti, cantante e compositore, interpreterà una propria canzone liberamente tratta dal testo volponiano. Lo spettacolo di Marchi e Compagnucci sarà replicato nelle altre due giornate, con la seconda che prevede anche una proiezione dell’opera video “L’Amore non è amato: storia scritta più con le lacrime che con l’inchiostro“, della stagione teatrale 2017-2018.

Nella terza, ci sarà la partecipazione straordinaria di Gualazzi, che due anni fa collaborò con Teatrocust2000, a Bologna, in una performance pianistica dedicata alla lettura del poemetto “Patmos“ di Pier Paolo Pasolini, per il centenario della nascita del poeta. Accanto a ciò, ci sarà la visione dell’opera video “Bocca d’ombra“ (2013), dedicata a “Non Io“, di Samuel Beckett, e interpretata da Enrica Minini. I film sono stati restaurati e digitalizzati dalla Cineteca di Bologna. Infine, in ciascuna delle tre giornate sarà visitabile una mostra con parti di video, manifesti originali ed esemplari di fotografie scelti tra i costumi d’arte realizzati da Serafina Baldeschi. L’evento è patrocinato dal Comune di Urbino e dalla presidenza del Consiglio regionale delle Marche, con il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro e Bcc del Metauro.

n. p.