Tecnica cinematografica: e siamo tutti registi

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni originali, capire i vantaggi e l’utilizzo delle nuove tecnologie, contribuire alla realizzazione di una comunità sostenibile, sviluppare e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente in linea con gli indirizzi dell’Agenda 2030: sono questi alcuni degli obiettivi del laboratorio pomeridiano "Stop motion" proposto a noi alunni di terza e tenuto dalle professoresse Prisca Gramolini e Francesca Amati di Arte e immagine. Stop motion è una tecnica di animazione cinematografica, che si basa sulla logica di realizzazione dei cartoni animati, interessa la fotografia, ogni fotogramma viene riprodotto in sequenza, la tecnica crea l’effetto di un oggetto che si muove.

Il laboratorio è suddiviso in varie fasi: all’inizio ognuno di noi ha dovuto ideare un soggetto, dei personaggi e scrivere uno storyboard. Successivamente abbiamo modellato i personaggi con la plastilina e abbiamo creato delle piccole scenografie. La terza fase prevede delle riprese con la tecnica della Stop Motion e poi il montaggio dei video. Io ad esempio sto realizzando la storia di un gatto un po’ particolare, che pulisce i mari dai rifiuti e dalle microplastiche; il mio amico Martin sta creando invece uno storyboard che ha come protagonista una famiglia di pinguini, messa in difficoltà dallo scioglimento di un iceberg, causato dal riscaldamento globale. Ci stiamo appassionando molto e qualcuno di noi già sta fantasticando sul diventare un regista famoso! Per rimanere in tema, se noi di terza abbiamo la possibilità di partecipare al laboratorio di Stop motion, gli alunni di prima e seconda il lunedì pomeriggio stanno frequentando il laboratorio di cinematografia, coordinato dagli esperti Lorenzo Piscopiello e Fabrizio Colonesi: si stanno cimentando nella recitazione, per la realizzazione di due cortometraggi. Evviva la libertà di espressione, in tutte le sue forme!

Federico Cecchini 3 B