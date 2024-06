“Tempo e Polvere“, nuovo singolo di Davide Grilli

Un nuovo lavoro musicale per il cantautore fanese Davide Grilli. E’ infatti uscito ufficialmente ieri su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Tempo e Polvere“, accompagnato da un video suggestivo girato lungo la spiaggia libera di Sassonia e pubblicato su YouTube. Il brano scritto è opera sua, docente di sostegno della scuola primaria fanese (molto noto in città per il suo talento musicale) insieme all’autore Franco Poderini e al chitarrista Daniele Ferri (che ha curato anche gli arrangiamenti e la produzione artistica) ed è liberamente ispirato alla poesia di Pablo Neruda “Ode a un albatros viaggiatore“.

"Un testo profondo e riflessivo, che si rifà alla grande tradizione della canzone d’autore – racconta Grilli –, sostenuto da una piacevole ritmica e arrangiamenti curati e creati con gusto e raffinatezza. Insomma un singolo che si preannuncia come una bella sorpresa per l’estate 2024, uscito con le Edizioni Costa dell’Est by Art Media Music".

Davide Grilli è un cantautore, chitarrista, interprete e autore per l’infanzia che vive a Fano, con tanti anni di musica alle spalle, fra serate, concerti, esperienze e collaborazioni. Oltre a quella con Daniele Ferri che prosegue da 10 anni, anche una con Claudio Morosi la cui notorietà è "esplosa" con il talent The Voice Senior.

ti. pe.