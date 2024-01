Terzo mandato sempre più vicino. Gambini attende la firma del decreto

Il sindaco di Urbino verso il terzo mandato? Così sembra. La certezza, anche se sempre più vicina, la si avrà solo tra domenica e lunedì. Ovvero al temine della votazione del decreto stilato dal Governo e presentato, come bozza, nelle scorse ore nel pre-Consiglio dei ministri. Al netto di possibili variazioni ci saranno comunque delle modifiche nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, le stesse date in cui si voterà per le Europee.

La città ducale, leggendo il documento, si trova dunque nel mezzo di questa bozza. Infatti è capoluogo di Provincia assieme a Pesaro e quindi con un sistema di voto a parte, i 32 consiglieri e 9 assessori. Dall’altra però i suoi abitanti non sono più di 15mila. Stando alle ultime rilevazioni elettorali i residenti sarebbero 13mila 772, questo renderebbe quindi possibile il terzo mandato. Almeno per come è stato strutturato il documento nella sua bozza. Questi due distinguo non dovrebbero interferire tra loro, almeno nel caso urbinate.

Tutti vogliono sapere. Una volta che il documento ha iniziato a girare, per quanto preliminare sia, ha suscitato interesse nel nostro territorio dove si trova l’esempio degli esempi, Urbino appunto. Il commento del sindaco Maurizio Gambini, raggiunto telefonicamente, è stato molto telegrafico. "Il testo che ho visto nella proposta di decreto è quello che già conoscevo e ho condiviso. Vediamo cosa succede per le altre questioni – prosegue Gambini –, quindi elezioni con doppio turno e il resto. Spero che venga approvato così come è stato presentato". Insomma il sindaco non si sbilancia, almeno fino a quando non sarà resa nota la votazione e non ci saranno certezze sul terzo mandato. E quindi fino a quando non sarà legge.

Nella nostra provincia Urbino non è l’unico caso interessato, per quanto riguarda la questione terzo mandato e abitanti. Infatti l’attenzione è puntata anchesul caso del Comune di Vallefoglia, dove Palmiro Ucchielli (se vorrà) potrà candidarsi alla guida della città per la terza volta consecutiva. Mentre per tutti gli altri Municipi che non superano i 5mila abitanti il limite dei mandati potrebbe essere soppresso. Tutto ovviamente se sarà votato come è stato stilato. Francesco Pierucci