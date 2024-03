Torcoletti sfida Ucchielli: "Ambiente e trasparenza"

Vallefogliese doc, 55 anni, con uno staff giovane e dinamico, pronto a cambiare la Città di Vallefoglia: Andrea Torcoletti è il nuovo candidato sindaco con la lista civica "Vallefoglia Cambia", che vedrà lo scontro politico con il suo avversario, quasi sicuramente Palmiro Ucchielli, l’8 e 9 giugno. A favore dell’ambiente, già conosciuto per essere il presidente dell’associazione DiversaMente, che tanto si è battuta contro la discarica a Riceci e che ha sollevato dubbi riguardo il biodigestore, il programma di Torcoletti si baserà proprio su questi temi: l’ambiente, salute, diritto alla trasparenza e partecipazione attiva.

"Siamo arrivati alla presentazione di questo progetto con un percorso nato 4 anni fa, quando abbiamo deciso di costituire la nostra associazione – spiega il candidato sindaco Torcoletti –. Questa lista nasce quindi da un’esperienza di cittadinanza attiva, volta alla salvaguardia della nostra qualità della vita e dei nostri territori. Abbiamo visto e constatato il grande distacco che c’è tra cittadini e amministrazione, fatto di indifferenza, poca partecipazione, zero confronto e, a volte, anche poco rispetto. Bisogna creare uno spazio per i cittadini all’interno delle istituzioni, non lasciarli fuori. Si deve partire dal basso, da noi, per arrivare ad una politica condivisa e non calata dall’alto. Spesso questi territori, diventati come la "periferia sfortunata di Pesaro" subiscono un po’ una visione medievale; quest’idea che si buttava fuori dalle mura tutto quello che non volevano all’interno del castello. Noi non vogliamo sentirci così".

Con passate esperienze politiche, prima come assessore e consigliere sotto l’amministrazione di Daniele Rugoletti, a Colbordolo negli anni ‘90, e poi come assessore al bilancio e alle finanze sotto l’amministrazione di Flavio Fabi, Torcoletti è ora pronto a mettersi in gioco, per risollevare una Vallefoglia un po’ "sopita": "Lavoro ed aspetto economico sono importanti, infatti sotto questo punto di vista il nostro territorio è vivo, ma poi se si parla di partecipazione pubblica è come se i cittadini fossero disillusi – spiega Torcoletti –. Una comunità usufruisce dei benefici di un settore industriale funzionante, ma ora i giovani hanno dei bisogni a cui molto spesso non si riesce a dare una risposta. Ecco, questo è quello che si intende quando si parla di "tessuto sociale": dei cittadini che hanno realtà lavorative e di vita differenti, ma che nel complesso riescono a dialogare assieme, senza preferenze. Da qui, per l’appunto, la nostra visione allargata della politica, che ci permette di aprirci a tutti quanti abbiano delle proposte. Io sono nato a Vallefoglia, vivo a Vallefoglia, la mia famiglia è di Vallefoglia: riportiamo in alto questa splendida città, diventiamo noi stessi il contributo attivo per il cambiamento".

Alessio Zaffini